Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Bingöl'de kurban telaşı yaşanıyor. Bingöl'ün çepiçleri olarak bilinen erkek keçilerin yurdun dört bir yanına sevkiyatına başlandı.

Geniş meralarıyla "canlı hayvan deposu" olarak bilinen Bingöl'de bayram öncesi kurbanlık telaşı yaşanıyor.



Bingölün çepiçleri olarak adlandırılan erkek keçilerin yurdun dört bir yanına sevkiyatına başlandı..



Keçiler başta Antalya olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa ve Mersin'deki hayvan pazarlarına gönderiliyor.



Çepiç olarak bilinen errkek keçiler ormanlık alanda otlatıldığı için eti daha lezzetli oluyor. Besici Eşref Çelik, çepiçlere özellikle batı illerinden yoğun telep olduğunu söyledi.



Bingöl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Doğan Koç da batı illerine gönderilen keçilerin şehre katmadeğer sağlayacağı görüşünde.



Tabii bu zorunlu ayrılığa üzülen de vardı. Çoban köpeği, uzun süredir koruyup kolladığı çepiçleri taşıyan kamyonların ardından üzgün üzgün baka kaldı.





ulusal.com.tr