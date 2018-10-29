Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bingöl Valiliğin açıklamasında, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu Genç ilçesi kırsalında tespit edilen 5 dinamik hedefe yakın hava desteğiyle operasyon düzenlendiği bildirildi.



Operasyonda biri yaralı 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonun sürdüğü belirtildi.



İç güvenlik operasyonları kapsamında son bir haftada 20 terörist etkisiz hale getirildi, 757 şüpheli gözaltına alındı.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 22-29 Ekim'de 2 bin 614 operasyon düzenlendi.



Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptıkları, örgütlerle irtibatlı oldukları gerekçesiyle 757'si terör (PKK/KCK 186, SOL 26, DEAŞ 67, FETÖ/PDY 478), 4 bin 952'si uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından, 205'i düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere 5 bin 914 kişi gözaltına alındı.



İç güvenlik operasyonlarında 20 (5 ölü, 7 sağ, 8 teslim) terörist etkisiz hale getirildi.



Operasyonlarda 3 ildeki 4 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi, 5 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi, 25 el bombası, 54 kilogram patlayıcı, 16'sı ağır ve uzun namlulu 19 silah ile 783 muhtelif mühimmat ele geçirildi.



Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları



Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen 3 bin 436 operasyonda 1 ton 130 kilogram, 2 bin 190 sentetik ecza ile 3 milyon 47 bin 785 uyuşturucu hap, 271 kök kenevir, 121 bin 200 litre kaçak akaryakıt ile 261 bin 277 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Asayiş denetimleri



Asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere provoke edebilecek ya da suç işleyebilecek kişilerin tespiti, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için 27 Ekim'de eş zamanlı olarak 65 bin 904 personelin katıldığı, 248 dedektör köpek, 13 bin 482 kara, 92 deniz ve 46 hava aracı olmak üzere 13 bin 620 aracın kullanıldığı, 9 bin 71 noktada "Türkiye Güven Huzur-7" uygulaması gerçekleştirildi.



650 bin 134 kişinin kimlik sorgulamasının yapıldığı uygulamada aranan bin 727 şahıs yakalandı, bin 368 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.



Uygulamada 170 bin 191 araç kontrol edildi, aranan 96 aracın tespiti yapıldı ve 832 araç trafikten men edildi, 54 silah, 6 kilogram uyuşturucu ve 4 bin 377 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Siber suçlarla mücadele



Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleriyle iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 277 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapıldı, 232 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.



Düzensiz göçle mücadele



Öte yandan, ​755'i denizlerde olmak üzere 6 bin 749 düzensiz göçmen yakalandı.



Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan yurda girmesine ve yurt dışına çıkmalarına aracılık eden 205 organizatör gözaltına alındı.