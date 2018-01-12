Bingöl merkezde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Bingöl merkezde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.



Bingöl-Muş yolundan kent merkezine seyir halinde olan Bahri Kaçar yönetimindeki 34 KC 6666 plakalı otomobil, merkez Simani Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Hacire Güncegörü’ye (53) çarptı.



Ağır yaralan Güncegörü, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi’nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Güncegörü'nün cenazesi, otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna götürüldü.