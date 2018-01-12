ABD'den önemli İran kararı
ABD'den önemli İran kararı
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki
İstanbul'un imar yönetmeliği değişti
İstanbul'un imar yönetmeliği değişti
Karlov cinayetiyle ilgili bir kişi daha tutuklandı
Karlov cinayetiyle ilgili bir kişi daha tutuklandı

Bingöl'de otomobilin çarptığı kadın öldü

Bingöl merkezde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Bingöl'de otomobilin çarptığı kadın öldü

Bingöl merkezde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Bingöl-Muş yolundan kent merkezine seyir halinde olan Bahri Kaçar yönetimindeki 34 KC 6666 plakalı otomobil, merkez Simani Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Hacire Güncegörü’ye (53) çarptı.

Ağır yaralan Güncegörü, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi’nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güncegörü'nün cenazesi, otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #bingöl
Önceki Haber
Brezilya'da aşırı yağışlar can aldı
Sonraki Haber
Guardiola ayın teknik direktörü seçildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.