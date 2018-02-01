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Bingöl'de sözde “sıkıyönetim komutanına“ ağırlaştırılmış müebbet hapis

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada, dönemin 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kotaman'ın da aralarında bulunduğu 4 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Bingöl'de sözde “sıkıyönetim komutanına“ ağırlaştırılmış müebbet hapis

Bingöl'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada, darbecilerin hazırladığı listede sözde "sıkıyönetim komutanı" olan dönemin 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Yunus Kotaman'ın da aralarında bulunduğu 4 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bingöl 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar Kotaman, eski Kurmay Başkanı Binbaşı Fatih Kaya, binbaşı Serdar Yeşilkaya ve yarbay Recep Durmaz tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanıklar üzerine isnat edilen suçlamaları reddederek, beraatleri yönünde karar verilmesini talep etti.

Mahkeme verdiği kısa aranın ardından Kotaman, Kaya, Yeşilkaya ve Durmaz'ın TCK'nın 309. maddesi gereğince "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Bingöldeki darbeci askerlere müebbet hapis cezası #Bingöl 2. Ağır Ceza Mahkemesi #bingöl
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