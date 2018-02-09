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Bingöl'de terör operasyonu

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Bingöl'de terör operasyonu

Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Kiğı ve Karlıova ilçesi sınırlarında terör örgütü PKK'nın kış üstlenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, 8 el bombası, 2 bin 880 fişek, 3 silah üstü termal dürbün, 205 elektrikli fünye, antipersonel roketatar mühimmatı, silah üstü lazer noktalayıcı, uzun namlulu silaha dürbün monte etmeye yarayan dürbün hamili ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla il genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #operasyon #mühimmat #bingöl
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