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Bingöl'de uyuşturucu operasyonları

Genç ve Solhan ilçelerinde yapılan operasyonlarda 80 kilogram esrar, 400 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi

Bingöl'de uyuşturucu operasyonları

Bingöl'ün Genç ve Solhan ilçelerinde yapılan operasyonlarda 80 kilogram esrar ve 400 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Genç ilçesi Yayla köyü sınırları içerisinde yapılan operasyonda toprağa gömülü 2 jelikan bidon içine yerleştirilmiş 80 kilogram ele geçirildi.

Solhan ilçesinde ise ekiplerce yol arama ve kontrol uygulaması yapıldı. Durdurulan bir araçta yapılan aramada, 400 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 40 adet 100 liralık sahte banknot, 2 gram esrar ve tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu operasyonu #sahte para #bingöl
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