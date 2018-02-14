Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Bingöl Elazığ karayolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 12 AD 298 plakalı hafif ticari araç, Bilaloğlu Köyü mevkisinde karşı şeride geçerek Kamil Koç firmasına ait M.Y'nin idaresindeki 16 KE 592 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.



Kazada, hafif ticari araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.



Yaralılar Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kazada yaşamını yitirenlerin cenazesi, Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna götürüldü.



Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.