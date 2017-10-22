CHP'nin iki grup başkanvekili belli oldu
CHP'nin iki grup başkanvekili belli oldu
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'

Bingöl kırsalındaki hava harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi

Bingöl'ün Genç ilçesi Toklu mezrası kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi.

Bingöl kırsalındaki hava harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Genç ilçesi Toklu mezrası kırsalında devam eden operasyonda 1 teröristin daha silahıyla ölü ele geçirildiği bildirildi.

Böylece operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 5'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, operasyonun sürdüğü kaydedildi.

Genelkurmay Başkanlığından dün yapılan açıklamada, önceki gün akşam saatlerinde Genç kırsalında bir grup teröristin birliklere saldırı için hareket halinde olduklarının belirlendiği bildirilmiş, tespit edilen silahlı 4 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bilgisi verilmişti.

Etiketler; #bingöl #genç #pkk
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Konya merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 36 tutuklama
Sonraki Haber
Tudor'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisine saatler kala kritik karar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.