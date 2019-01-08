Bingöl'ün Karlıova, Yayladere, Yedisu ve Adaklı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 8 Ocak salı ara verildi. Adıyaman’ın Sincik ilçe merkezindeki ve bağlı bazı köy okulları tatil edildi.

Bingöl'ün dört ilçesindeki okullar kar yağışı nedeniyle bugün kapalı olacak.



Valilikten yapılan açıklamada, Karlıova, Yayladere, Yedisu ve Adaklı ilçelerindeki yoğun kar yağışının etkisinin sürdürdüğü belirtildi.



Açıklamada, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için tüm ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği kaydedildi.



Adıyaman'da okullara kar tatili

Adıyaman’ın Sincik ilçe merkezindeki ve bağlı bazı köy okulları tatil edildi.

Sincik ilçe merkezinde bulunan bütün okullar ile ilçeye bağlı Alancık,Yarpuzlu, Sakız, Serince,Balkaya ve Pınarbaşı Köylerindeki ilk ve ortaokullar 1 gün tatil edildi.



Okulların 8 Ocak Salı günü tatil edildiği duyuruldu.