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Bingöl ve ​Adıyaman'da yarın okullar tatil mi? (8 Ocak salı)

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 8 Ocak salı ara verildi.

Bingöl ve ​Adıyaman'da yarın okullar tatil mi? (8 Ocak salı)

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve mahallelerde yoğun kar yağışının etkisinin sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime 8 Ocak salı günü ara verildiği bildirildi. 

Adıyaman'da okullara kar tatili
Adıyaman’ın Sincik ilçe merkezindeki ve bağlı bazı köy okulları tatil edildi.
Sincik ilçe merkezinde bulunan bütün okullar ile ilçeye bağlı Alancık,Yarpuzlu, Sakız, Serince,Balkaya ve Pınarbaşı Köylerindeki ilk ve ortaokullar 1 gün tatil edildi.

Okulların 8 Ocak Salı günü tatil edildiği duyuruldu.

Etiketler; #bingöl #Adıyaman
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