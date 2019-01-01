Yılın ilk saatlerinde Bingöl'ün Yedisu ilçesi 4. 2, Elazığ ise 3,9 büyüklüğündeki depremle sallandı. Depremler nedeniyle herhangi bir kayıp yaşanmadı

Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Yedisu ilçesinde gerçekleşen deprem sabaha karşı 5 sularında gerçekleşti.



Deprem yerin 12.7 kilometre altında meydana geldi. AFAD'ın verdiği bilgiye göre ölü, yaralı ve hasar tespitine rastlanmadı. Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi.



Elazığ'da ise saat 06.10'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 KM derinliğinde gerçekleşti.





Türkiye'de meydana gelen son depremler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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ulusal.com.tr

