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Bingöl ve Karaman'da bugün okullar tatil mi? (9 Ocak 2019 Kar Tatili)

Karaman Valiliği yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. Bingöl Valiliği de okulların tatil edildiğini duyurdu.

Bingöl ve Karaman'da bugün okullar tatil mi? (9 Ocak 2019 Kar Tatili)

Karaman'da, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Karaman kent merkezinde ve ilçelerinde yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi. 

Kar nedeniyle Karaman merkez, Ermenek, Sarıveliler, Başyayla, Ayrancı ve Kazımkarabekir ilçelerindeki okullarda eğitime bugün ara verildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı belirtildi.

Bingöl
Kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verilen Bingöl'de okulların bugün de tatil edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamudaki engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı aktarıldı. 

Valilik, bugün de okulların tatil edilmesine karar vermişti.

Etiketler; #tatil #karaman
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