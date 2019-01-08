Karaman Valiliği yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. Bingöl Valiliği de okulların tatil edildiğini duyurdu.

Karaman'da, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.



Karaman kent merkezinde ve ilçelerinde yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi.



Kar nedeniyle Karaman merkez, Ermenek, Sarıveliler, Başyayla, Ayrancı ve Kazımkarabekir ilçelerindeki okullarda eğitime yarın ara verildi.



Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı belirtildi.



Bingöl

Kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verilen Bingöl'de okulların yarın da tatil edildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, kamudaki engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı aktarıldı.



Valilik, bugün de okulların tatil edilmesine karar vermişti.