Bingöl'de 16 daireli apartmanda yangın: Mahsur kalan 9 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

ALEVLER KISA SÜREDE DAİREYİ SARDI

Olay, Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde bulunan 16 daireli bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında yükselen alevler kısa sürede daireyi esir aldı.