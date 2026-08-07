Bingöl'de 16 daireli apartmanda yangın: Mahsur kalan 9 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Bingöl'de 16 daireli bir apartmanda çıkan yangın, binada mahsur kalan sakinleri sokağa döktü. İtfaiyenin merdivenli aracıyla kurtarılan vatandaşlardan dumandan etkilenen 3'ü çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, bir yandan alevlerle mücadele ederken diğer yandan merdiven aracını açarak binada mahsur kalan vatandaşları tek tek aşağı indirdi.
Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin kritik müdahalesiyle facianın eşiğinden dönüldü ve yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 9 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
ALEVLER KISA SÜREDE DAİREYİ SARDI
Olay, Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde bulunan 16 daireli bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında yükselen alevler kısa sürede daireyi esir aldı.
Pencerelerden taşan alevler ve binayı saran yoğun siyah duman büyük paniğe yol açtı; duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar için adeta can pazarı yaşandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yangın sonrasında dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.