Bingöl'de 16 daireli apartmanda yangın: Mahsur kalan 9 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Bingöl'de 16 daireli bir apartmanda çıkan yangın, binada mahsur kalan sakinleri sokağa döktü. İtfaiyenin merdivenli aracıyla kurtarılan vatandaşlardan dumandan etkilenen 3'ü çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Bingöl'de 16 daireli apartmanda yangın: Mahsur kalan 9 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Resim: 1

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, bir yandan alevlerle mücadele ederken diğer yandan merdiven aracını açarak binada mahsur kalan vatandaşları tek tek aşağı indirdi.

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Bingöl'de 16 daireli apartmanda yangın: Mahsur kalan 9 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Resim: 2

Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin kritik müdahalesiyle facianın eşiğinden dönüldü ve yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 9 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Bingöl'de 16 daireli apartmanda yangın: Mahsur kalan 9 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Resim: 3

ALEVLER KISA SÜREDE DAİREYİ SARDI

Olay, Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde bulunan 16 daireli bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında yükselen alevler kısa sürede daireyi esir aldı.

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Bingöl'de 16 daireli apartmanda yangın: Mahsur kalan 9 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Resim: 4

Pencerelerden taşan alevler ve binayı saran yoğun siyah duman büyük paniğe yol açtı; duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar için adeta can pazarı yaşandı.

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Bingöl'de 16 daireli apartmanda yangın: Mahsur kalan 9 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Resim: 5

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın sonrasında dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

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