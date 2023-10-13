Bingöl'de 400 Okulda Deprem Tatbikatı Yapıldı

Türkiye'nin deprem açısından riskli illeri arasında yer alan Bingöl'de 400 okuldaki öğrencilerin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı. Depreme dirençli bir toplum yaratabilmek hedefleniyor.



Depremin etkilerini en aza indirebilmek için önceden bir hazırlık safhası geçirilmesi gerektiği vurgulandı. Tatbikat kapsamında Senaryo gereği yaralı bir öğrenciye müdahale edildi.