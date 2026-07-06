Bingöl'de feci kaza! Pikap uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 2 yaralı
Bingöl'ün Yayladere ilçesinde kontrolden çıkan bir pikabın uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen feci kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaza, Yayladere ilçesine bağlı Akçadamlar Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 12 AAE 897 plakalı pikap, yoldan çıkarak metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı.
Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesinin ardından olay yerine hızla sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri yönlendirildi.
Bölgeye zorlu şartlarda ulaşan ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde, hurdaya dönen araçta bulunan 3 kişinin kaza anında hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazadan yaralı olarak kurtulan 2 kişi ise ekiplerin yoğun çabasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, bölgede bekleyen ambulanslara alınarak ilk müdahalelerinin yapılması amacıyla Adaklı Toplum Sağlığı Merkezi'ne nakledildi. Buradaki işlemlerin ardından yaralılar, kapsamlı tedavi altına alınmak üzere Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni, olay yerinde cumhuriyet savcısı ve ekipler tarafından yapılan resmi incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi işlemleri yapılmak üzere morga kaldırıldı. Bölgede güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri kaza mahallinde geniş çaplı delil araştırması yaparken, olayın kesin nedenini aydınlatmak amacıyla resmi soruşturma başlatıldı.