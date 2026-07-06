Bingöl'de feci kaza! Pikap uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 2 yaralı

Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni, olay yerinde cumhuriyet savcısı ve ekipler tarafından yapılan resmi incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi işlemleri yapılmak üzere morga kaldırıldı. Bölgede güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri kaza mahallinde geniş çaplı delil araştırması yaparken, olayın kesin nedenini aydınlatmak amacıyla resmi soruşturma başlatıldı.