Bingöl’de kaybolan Vedat Karabulut için arama çalışmaları 10. günde sürüyor
Bingöl'ün Genç ilçesinde suyun karşısına geçmek isterken Sarım Çayı'nda akıntıya kapılan Vedat Karabulut'u arama çalışmaları 10'uncu gününe girdi.
Arama kurtarma faaliyetleri, Bingöl AFAD'ın koordinasyonunda geniş çaplı olarak yürütülüyor. Sahadaki çalışmalara AFAD, jandarma, su altı arama kurtarma ekipleri, sağlık personeli ve diğer destek birimleri katılım sağlıyor.
Toplam 135 personelden oluşan dev ekip, kayıp gence ulaşılması için nehir yatağı ve kıyı şeridi boyunca belirlenen alanlarda mesai harcıyor.
Olayın geçmişine bakıldığında, her şeyin bir piknik organizasyonu sırasında yaşandığı görülüyor. Genç ilçesine bağlı Sağgöze köyü Kaymaz mezrası yakınlarında arkadaşlarıyla piknik yapmak için bölgede bulunan Vedat Karabulut, suyun karşısına geçmek amacıyla Sarım Çayı'na girmişti. Çaya adım atmasının ardından aniden akıntıya kapılan Karabulut, arkadaşlarının gözü önünde sürüklenerek kısa süre içinde kayboldu.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine yapılan ilk ihbarla birlikte bölgede derhal arama kurtarma süreci başlatıldı.
Olay gününden bu yana hızla organize olan ve tam 10 gündür bölgede bulunan ekiplerin çalışmaları sürüyor.
135 kişilik personelin katılımıyla sürdürülen aramalarda henüz Vedat Karabulut'a dair bir ize ulaşılamazken, resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre bölgedeki faaliyetlerin gence ulaşılana kadar devam edeceği öğrenildi.