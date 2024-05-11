Bingöl'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Bingöl'de feci bir trafik kazası meydana geldi. Trafik bilgi levhasına çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Bingöl'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Editör: Yasin Kerim Aşan

Bingöl'de feci bir trafik kazası meydana geldi. Kaza, Aftor İnalı Bulvarı'nda yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, B.S. idaresindeki 07 Z 0659 plakalı hafif ticari araç, trafik bilgi levhasına çarptı. Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 12 yaşındaki Avşin S, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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