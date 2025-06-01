Bingöl'de korkutan sarsıntı: 4,4 büyüklüğünde deprem oldu

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 12.26'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre merkez üssü Kiğı olan sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bingöl'de korkutan sarsıntı: 4,4 büyüklüğünde deprem oldu
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 1 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 12.26’da Bingöl’ün Kiğı ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssünün Kiğı ilçesi olduğu belirtildi.

Sarsıntı kısa süreli olsa da ilçede ve çevre bölgelerde hissedildi. Deprem sırasında bazı vatandaşların panikle evlerinden dışarı çıktığı görüldü.

AFAD tarafından yapılan ilk açıklamada, deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmediği belirtildi. Ekiplerin sahadaki gözlem ve değerlendirme çalışmaları ise sürüyor.

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