Bingöl'de korkutan sarsıntı: 4,4 büyüklüğünde deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 1 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 12.26’da Bingöl’ün Kiğı ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssünün Kiğı ilçesi olduğu belirtildi.

Sarsıntı kısa süreli olsa da ilçede ve çevre bölgelerde hissedildi. Deprem sırasında bazı vatandaşların panikle evlerinden dışarı çıktığı görüldü.

AFAD tarafından yapılan ilk açıklamada, deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmediği belirtildi. Ekiplerin sahadaki gözlem ve değerlendirme çalışmaları ise sürüyor.