Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu

Yurt genelinde zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sürüyor. Son olarak Bingöl'de önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyonun detaylarını Bingöl Valiliği duyurdu.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, bu kapsamda merkez ilçede gerçekleştirdiği çalışmalarda, şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Araçta 3 kilo 94 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan sürücü B.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.