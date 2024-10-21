Bingöl'de uyuşturucu operasyonu! 542 kilogram esrar ele geçirildi

Bingöl'de önemli bir uyuşturucu operasyonuna imza atıldı. "Narko Çelik-44 Operasyonu" kapsamında Muş-Bingöl Bulvarı'nda durdurulan 2 araçta 542 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Bingöl'de uyuşturucu operasyonu! 542 kilogram esrar ele geçirildi
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Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Bingöl'de önemli bir operasyona imza atıldı.

Bingöl'de uyuşturucu operasyonu! 542 kilogram esrar ele geçirildi - Resim : 1

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince "Narko Çelik-44 Operasyonu" kapsamında Muş-Bingöl Bulvarı'nda 2 aracın durdurulduğunu belirtti.

Bingöl'de uyuşturucu operasyonu! 542 kilogram esrar ele geçirildi - Resim : 2

Ekiplerce araçlarda yapılan aramada 542 kilogram esrar ele geçirildiğini kaydeden Vali Ahmet Hamdi Usta, "Araçlardaki 3 şüpheli yakalandı ve 'uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan mevcutlu olarak adli mercilere sevk edildi. Bingöl'de zehir tacirlerine göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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