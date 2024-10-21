Bingöl'de uyuşturucu operasyonu! 542 kilogram esrar ele geçirildi

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Bingöl'de önemli bir operasyona imza atıldı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince "Narko Çelik-44 Operasyonu" kapsamında Muş-Bingöl Bulvarı'nda 2 aracın durdurulduğunu belirtti.

Ekiplerce araçlarda yapılan aramada 542 kilogram esrar ele geçirildiğini kaydeden Vali Ahmet Hamdi Usta, "Araçlardaki 3 şüpheli yakalandı ve 'uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan mevcutlu olarak adli mercilere sevk edildi. Bingöl'de zehir tacirlerine göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.