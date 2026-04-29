Bingöl'ü süsleyen bu çiçeğe sakın dokunmayın! Koparmanın cezası 700 bin TL
Bingöl'ün yüksek rakımlı dağlarında baharın gelişiyle birlikte çiçek açan ters laleler, doğaseverlere eşsiz bir manzara sunuyor. Bölgede görsel bir şölen oluşturan bu nadide bitkiyi koparmanın ve tahrip etmenin idari para cezası ise 2026 yılı itibarıyla 700 bin TL olarak uygulanıyor.
Bingöl merkeze bağlı Gökçeli köyü kırsalında, bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte yüksek rakımlı dağlarda ters laleler çiçek açtı. Kısa ömürlerine rağmen açtıkları alanlarda adeta görsel bir şölen oluşturan laleler, doğaseverlere eşsiz manzaralar sunuyor.
Zarif duruşları ve dikkat çeken görüntüleriyle doğanın en nadide güzellikleri arasında yer alan ters laleler, Gökçeli köyü kırsalında fotoğraflandı.
Doğal yaşamın korunması açısından büyük önem taşıyan bu bitkiler, yöre halkı arasında "ağlayan gelin" ve "hüzün çiçeği" olarak biliniyor.
BU ÇİÇEĞİ KOPARMANIN BEDELİ ÇOK AĞIR!
Bölgenin doğal zenginliği olan ters lalelerin koparılması veya bitkiye zarar verilmesi ise ciddi yaptırımlara tabi tutuluyor. Doğal yaşamın tahribatını önlemek amacıyla uygulanan koruma tedbirleri kapsamında, 2026 yılı itibarıyla bu nadide çiçeğe zarar verenlere 700 bin TL idari para cezası kesiliyor.