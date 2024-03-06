Binlerce kadın Filistin için buluştu

Hak-İş Konfederasyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bu yıl Filistin'de mücadele eden kadınlara adadı. Konfederasyonun Ankara'da düzenlediği Filistinli Kadınlarla Uluslararası Dayanışma Konferansı'na binlerce kadın katıldı. Ortadoğu ülkelerinden gelen sendikaların kadın komiteleri başkanları Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yaptı.

İran, Libya, Filistin, Ürdün.. Binlerce sendika temsilcisi kadın Ankara'da buluştu. İsrail'in saldırılarına karşı direnen Filistin'li kadınlara mücadele mesajı gönderildi.



Filistinli kadınlar için bir araya gelen Ortadoğu ülkelerinin kadın komite temsilcileri Ulusal Kanal'a özel konuştu. İsrail'in saldırılarına karşı vatan mücadelesi veren Filistin halkını selamlayan kadınlar, bölge ülkelerinin de adım atması gerektiğini belirtti:

- Onların yeri özgürlük. Filistin'deki kadınlar doğru yolu tüm dünyaya gösterecekler. Şu anda Türkiye, İran çok yardım edebilirler. Görev onlara düşmüştür. Biz barışın tarafıyız. Yeryüzündeki mazlumlardır her zaman zaferi kazanan.

Hak-İş Konfederasyonu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne sayılı günler ATO Congeresıum Merkezi'nde düzenlediği Filistinli Kadınlarla Uluslararası Dayanışma Konferansı'na binlerce kadın katıldı.



Konferansta Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da yer aldı.



