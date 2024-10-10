Binlerce kişi 1 milyar 200 milyon lira dolandırıldı! 19 şehirdeki operasyonda 76 kişi yakalandı

Nevşehir merkezli 19 şehirde nitelikli dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 1500'den fazla kişiyi mağdur ettiği öne sürülen suç şebekesinin 76 şüphelisi yakalandı. Dolandırıcılık olayındaki para hacminin 1 milyar 200 milyon lira olduğu belirlendi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Binlerce kişi 1 milyar 200 milyon lira dolandırıldı! 19 şehirdeki operasyonda 76 kişi yakalandı
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Nevşehir'de, Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kentteki bir müştekinin şikayeti üzerine çalışma başlatıldı.

Araştırmada, yurt dışına kayıtlı numara üzerinden mesaj göndererek, müştekilere "Google haritalar uygulamasında belirtilen şirketlere yorum yapıp puan verilmesinin sağlandığı, görevleri yerine getirenlere küçük ödemeler yapılarak güven sağladığı, daha yüksek ödemeler yapılabilmesi için "VIP gruba" geçiş parası talep edildiği belirlendi.

Binlerce kişi 1 milyar 200 milyon lira dolandırıldı! 19 şehirdeki operasyonda 76 kişi yakalandı - Resim : 1

Polisin 16 ay süren takibatında, müştekilerden toplanan paraların izlerini kaybettirmek için farklı hesaplara daha sonra da kripto para hesaplarına aktardığı, paranın son olarak hiçbir kripto borsasına veya kişiye ait olmayan soğuk cüzdanlarda toplanıp nakte dönüştürüldüğü tespit edildi.

Ülke genelinde 1500'den fazla kişinin mağduriyetine neden olan dolandırıcılık olayındaki para hacminin 1 milyar 200 milyon lira olduğunu belirleyen polis, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 19 ilde eşzamanlı operasyon düzenledi.

Binlerce kişi 1 milyar 200 milyon lira dolandırıldı! 19 şehirdeki operasyonda 76 kişi yakalandı - Resim : 2

İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Mersin, Samsun, Diyarbakır, Adana, Karabük, Muğla, Çorum, Yalova, Kocaeli, Şırnak, Batman, Kırklareli, Hatay, Ordu ve Van'da 95 adrese düzenlenen eşzamanlı operasyonda 76 şüpheli yakalanarak Nevşehir'e getirildi.

Yapılan aramalarda ise çok sayıda banka kartı, dijital materyal, ruhsatsız 3 tabanca ve fişek ele geçirildi.

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Yurt dışında olduğu tespit edilen firari 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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