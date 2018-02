"Ülkemizde, her yıl binlerce ton tıbbi ve aromatik bitki değerindeki servetin kayıp servete dönüştüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz"

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü ve Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsünce Oltu ilçesindeki Efkan Ala Kültür Evi'nde "Erzurum Yöresi Odun Dışı Orman Ürünleri Çalıştayı" düzenlendi.



Orman Genel Müdür Yardımcısı Ahmet İpek, programda yaptığı konuşmada, bitkilerin önemini Kur'an-ı Kerim'den ayetler vererek anlattı.

Her bitkinin mutlaka bir derde deva olduğunu aktaran İpek, "Bizlere düşen de bu nimetlerin hikmetini araştırarak ortaya koymak ve insanlığa sunmaktır. Orman Genel Müdürlüğü olarak gerek bölge müdürlüklerimiz gerekse odun dışı ürün ve hizmetler dairesi başkanlığımızın yaptığı çalışmalarla önemli mesafeler kaydettik." diye konuştu.

İpek, ülkenin en önemli cari açığının enerji olduğunu ifade ederek, "Bu konuda hükümetimizce yoğun çalışmalar sürdürülmektedir ve önemli mesafeler kaydedilmiştir. Ülkemizin ikinci önemli cari açığı maalesef tıbbi cihaz ve ilaç sektörüdür, bu konuda dışa bağımlılığımızın acilen asgari düzeye indirilmesi gerekmektedir." dedi.

Tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda Orman Genel Müdürlüğü olarak konuyu devamlı gündemde tutmayı amaçladıklarını belirten İpek, konuyla ilgili bilinç oluşturmayı ve bu anlamda mesafe almayı istediklerini dile getirdi.



Tıbbi aromatik bitkiler konusunun oldukça önemli olduğunu vurgulayan İpek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde, her yıl binlerce ton tıbbi ve aromatik bitki değerindeki servetin kayıp servete dönüştüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Yaklaşık yüzde 90'ı yurt dışına sadece ham madde olarak giden tıbbi ve aromatik bitkiler, katma değeri yüksek ürünlere çevrilerek yüksek fiyatlarla ülkemize dönüyor. Ülkemizin birçok farklı ekosistemlere sahip olduğunu, Avrupa Kıtası'ndan daha zengin bitkilere sahip olduğumuzu ifade ediyoruz ama bu konuda maalesef önemli bir mesafe katetmiş değiliz. Bitki açısından dünya sıralamasında 21. sıradayız ve bu zenginlikten yeterince faydalanamıyoruz."

İpek, ülke olarak bu unsurların sorgulanmasını gerektiğine işaret ederek, "İşte bu duruma son vermek gayesiyle Orman Genel Müdürlüğü olarak tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi tıbbi ve aromatik bitkilerden katma değeri yüksek ürünler elde edilmesi, kurumsal mevzuatın geliştirilmesi, eğitim ve tanıtım faaliyetleri için buradayız." ifadesini kullandı.



"Orman emanetine sahip çıkacağız"

Erzurum Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı ise insanlık açısından önem arz eden ormanların sürdürülebilir olmasının önemli olduğunu söyledi.

Ormanların, ataların mirası değil çocukların emaneti olduğunu ifade eden Bıyıklı, "Orman Bölge Müdürlüğü olarak 2018 yılında 27 milyon 730 bin lira yatırım yaparak, orman emanetine sahip çıkacağız. 2017 yılında ki orman yangınlarında yaşanan yol sıkıntısının giderilmesi amacı ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. 70 kilometre yeni orman yolu, bin 300 hektar alan ağaçlandırma, bin 700 hektar alanda toprak muhafazası ve bin 500 hektar alan ise rehabilatasyon yapılacaktır." diye konuştu.

Bıyıklı, ormanların korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, sosyal ve ekonomik kalkınmanın sağlanması, zengin kaynak değerlerine sahip ormanların sunduğu imkanlardan daha fazla faydalanılması amacıyla bu çalıştayı gerçekleştirdiklerini anlatarak, ormanların sunduğu hizmetlerden daha fazla faydalanarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı istediklerini sözlerine ekledi.