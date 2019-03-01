Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü'nde görevli öğreticiler kadim kentin kayıp lezzetlerinin izini sürüyor. Öğreticiler, sokak sokak gezerek yaşlılardan kentin unutulmaya yüz tutmuş yemeklerini öğreniyor, tarifleri kayıt altına alıyorlar.

Kadim kentin binlerce yıllık tarihinin derinliklerindeki lezzetlerin peşine düştüler. Unutulmaya yüz tutmuş o lezzetleri gelecek kuşaklara aktarmak için köprü olacaklar.



Tarih, kültür, doğa ve insanıyla fark yaratan Diyarbakır, mutfağıyla da göz dolduruyor. Ciğer kebabından kaburga dolmasına kendine has lezzetleriyle adından sıkça söz ettiriyor.



Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü, bir zamanlar tencerelerde kaynayan fakat zamanla unutulmaya yüz tutmuş kayıp lezzetlerin izini sürüyor. Usta öğrenciler ve şefler, yaşlılarla görüşüyor. Tarifini öğrendikleri yemekleri yeniden pişiriyor ve kayıt altına alıyorlar.



Kent mutfağı ile ilgili daha önce kapsamlı bir çalışma yapılmadı. Usta öğrenciler ve şefler bu amaçla kolları sıvadı.



Projenin koordinatörü olan Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Gülden Bulut Durak, projenin amacını anlattı.



Şimdiye kadar uyguladıkları yemekler arasında ise "Küncülü köfte, yürek dolması, kagırdaklı ekmek, lolik, şam börek, Diyarbakır tarhanası, zahter, yumurtalı yaprak sarma, beli bağlı, karagöz çorbası ve gülciye tatlısı" yer alıyor.





ulusal.com.tr