banner1002
Keşmir sorunu nasıl çözülecek?
Keşmir sorunu nasıl çözülecek?
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
SOLOTÜRK 3 Mart'a hazırlanıyor
SOLOTÜRK 3 Mart'a hazırlanıyor
Uludağ'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var! İşte ilk görüntüler
Uludağ'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var! İşte ilk görüntüler

Binlerce yıllık tarihinin derinliklerindeki lezzetlerin peşine düştüler

Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü'nde görevli öğreticiler kadim kentin kayıp lezzetlerinin izini sürüyor. Öğreticiler, sokak sokak gezerek yaşlılardan kentin unutulmaya yüz tutmuş yemeklerini öğreniyor, tarifleri kayıt altına alıyorlar.

Binlerce yıllık tarihinin derinliklerindeki lezzetlerin peşine düştüler

Kadim kentin binlerce yıllık tarihinin derinliklerindeki lezzetlerin peşine düştüler. Unutulmaya yüz tutmuş o lezzetleri gelecek kuşaklara aktarmak için köprü olacaklar.   

Tarih, kültür, doğa ve insanıyla fark yaratan Diyarbakır, mutfağıyla da göz dolduruyor. Ciğer kebabından kaburga dolmasına kendine has lezzetleriyle adından sıkça söz ettiriyor.

Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü, bir zamanlar tencerelerde kaynayan fakat zamanla unutulmaya yüz tutmuş kayıp lezzetlerin izini sürüyor. Usta öğrenciler ve şefler, yaşlılarla görüşüyor. Tarifini öğrendikleri yemekleri yeniden pişiriyor ve kayıt altına alıyorlar.

Kent mutfağı ile ilgili daha önce kapsamlı bir çalışma yapılmadı. Usta öğrenciler ve şefler bu amaçla kolları sıvadı.

Projenin koordinatörü olan Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Gülden Bulut Durak, projenin amacını anlattı.

Şimdiye kadar uyguladıkları yemekler arasında ise "Küncülü köfte, yürek dolması, kagırdaklı ekmek, lolik, şam börek, Diyarbakır tarhanası, zahter, yumurtalı yaprak sarma, beli bağlı, karagöz çorbası ve gülciye tatlısı" yer alıyor.  


ulusal.com.tr

Etiketler; #diyarbakır
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.