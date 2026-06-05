Bir anda ağlamaya başladı! Bebek arabasındaki çocuğa yorgun mermi isabet etti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kurulan semt pazarında annesiyle birlikte bulunan 4 yaşındaki Ö.K., bebek arabasındayken karnına yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bir anda ağlamaya başladı! Bebek arabasındaki çocuğa yorgun mermi isabet etti
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Olay, Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde kurulan cuma pazarında meydana geldi. Annesiyle birlikte pazar alanında bulunan 4 yaşındaki Ö.K., bebek arabasında oturduğu esnada yorgun merminin hedefi oldu.

KARNINDAN VURULAN ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Karnına isabet eden mermiyle yaralanan küçük çocuk, sağlık müdahalesi için hızla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sırasında pazar yerinde bulunan ve yaşananları gören pazarcı esnafından Ümmühani Gölge, her şeyin bir anda olduğunu belirterek duruma tanıklığını aktardı. Gölge, "Bebek arabasındayken çocuk ağlamaya başladı. Baktığımızda karnına yorgun kurşun isabet ettiğini gördük. Kurşun kendiliğinden dışarı çıktı." ifadelerini kullandı.

Meydana gelen yaralanma olayının ardından yetkililer sürece müdahil oldu. Olayın nasıl gerçekleştiğine ve merminin kaynağına yönelik olarak polis ekiplerince bölgede inceleme başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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