'Bir anlık olaydı' dedi: Kayseri'deki kan donduran taksici cinayetinde karar

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, tutuklu sanık M.Ş.'nin yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Duruşma salonunda sanık M.Ş. ve avukatı hazır bulunurken, müştekileri ise avukatları temsil etti. Yapılan yargılamanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık M.Ş.'nin "kasten öldürme" suçunu işlediğine hükmederek müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

"BİR ANLIK OLAYDI"

Karar öncesinde mahkemede son sözü sorulan tutuklu sanık M.Ş., savcılığın mütalaasına katılmadığını ifade etti. Kendi savunmasını yapan M.Ş., cinayeti planlamadığını öne sürerek, "Ben tasarlayarak öldürmedim. Bir anlık bir olaydı. Yaşananlardan dolayı pişmanım" ifadelerini kullandı. Bu sözlerinin ardından sanık mahkemeden beraatini talep etti.

Söz konusu cinayet, 1 Eylül 2025 tarihinde Kayseri Doğu Garajı Otobüs Terminali'nde meydana gelmişti. Taksici olarak çalışan Mustafa D., terminal içerisinde M.Ş. tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Yaşanan olayın ardından başlayan hukuki süreç, karar duruşmasında sanığa verilen müebbet hapis cezasıyla tamamlandı.