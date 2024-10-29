Bir çelme hayatına neden oldu!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 24 Ekim'de bir eğlence ortamının önünde kavgadan kaçmaya çalışan Hilmi Tunahan Çiçek (21), ayağına çelme takılarak yere düştü.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bir çelme hayatına neden oldu!
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 24 Ekim'de bir eğlence ortamının önünde kavgadan kaçmaya çalışan Hilmi Tunahan Çiçek (21), ayağına çelme takılarak yere düştü. Bu sırada YF yönetimindeki 54 TK 633 plakalı otomobil, Çiçek'in üzerinden geçti.

Aynı olayda, yola inen yabancı uyruklu AR de metrelerce savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi sağladıktan sonra ağır yaralı olan Çiçek'i tedavi etti. Ancak dört gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Çiçek, yaşam mücadelesini kaybetti.

Cenazesi, ailesinin tesliminin ardından Serdivan ilçesindeki Yazlık Karaboğaz Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Serdivan Merkez Mezarlığı'na defnedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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