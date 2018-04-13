Tekirdağ'da pide salonu işleten Müjgan Deniztaş, bir günlük kazancını Mehmetçik Vakfına bağışladı. Kampanya büyük ilgi gördü.

Türk askerine destek olmak için işletmesinin bir günlük kazancını Mehmetçik Vakfına bağışladı.



Müjgan Deniztaş, Tekirdağ Süleymanpaşa'da yaşıyor. 1951 yılından beri pide salonu işletiyor.



Vatan savaşı yürüten Türk askerine destek için bir günlük kazancını Mehmetçik vakfına bağışladı.



Kazancın vakfa bağışlanacak olması yoğun katılıma neden oldu.







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