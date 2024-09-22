Bir haftada 2,6 milyon araç denetlendi: Trafik ihlallerine 466 bin işlem!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 12-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde, toplam 2 milyon 645 bin 136 aracın kontrol edildiğini ve 466 bin 170 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bir haftada 2,6 milyon araç denetlendi: Trafik ihlallerine 466 bin işlem!
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Bakan Yerlikaya, 12-19 Eylül'de denetlenen araç sayısının 2 milyon 645 bini aştığını belirtti. Bu süreçte, mevzuata aykırı şekilde çakar kullanarak seyreden 273 sürücüye işlem yapıldığını kaydetti.

Denetimlerde hız ihlali yapan 126 bin 597 sürücüye, periyodik muayenesi yapılmamış 27 bin 925 araca, emniyet kemeri takmayan 20 bin 376 sürücüye, ehliyetsiz araç kullanan 18 bin 421 kişiye ve zorunlu mali sorumluluk sigortası olmayan 10 bin 788 araca işlem uygulandı. Diğer ihlallerle birlikte toplamda 466 bin 170 sürücüye ceza kesildi.

Yerlikaya, motosiklet ve motorlu bisikletlerin Türkiye'deki toplam motorlu araçların yüzde 19,3’ünü oluşturmasına rağmen, 2024'ün ilk sekiz ayında meydana gelen kazaların yüzde 45,2’sinde yer aldığını vurguladı. Bu yüksek oranı azaltmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin yoğun şekilde sürdürüleceğini belirtti.

Ayrıca, paylaştığı görüntülerde, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" mesajını verdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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