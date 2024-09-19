Bir haftada 50 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda yapılan açıklama şu şekilde:

Bugün vatanımızın bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için büyük bir cesaret, kahramanlık ve fedakârlıkla mücadele ederken gazilik şerefine nail olan kahraman gazilerimizin gurur günüdür.

19 Eylül Gaziler Günü ile Mustafa Kemal Atatürk’e “Gazi” ünvanı ve “Mareşal” rütbesi verilişinin 103’üncü yıl dönümünü kutluyor; başta Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere millî mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, hayatta olan gazilerimize ve fedakâr ailelerine sağlık ve esenlikler diliyoruz.

Ayrıca 15 Eylül Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluşunun 106’ncı yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, Nuri (Killigil) Paşa’yı ve komutasındaki Kafkas İslam Ordusunun kahraman şehit ve gazilerini rahmetle anıyoruz.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli icra esaslarında gerçekleştirdiği kararlı operasyonlarla;

Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil,

SON BİR HAFTADA 50

- 1 Ocak’tan bugüne kadar ise 2.013 (Irak 1.017 / Suriye: 996) terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Asos’ta bulunan terör hedeflerine yönelik 18 Eylül’de icra edilen hava harekâtıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak ve depolardan oluşan 24 hedef başarıyla imha edilmiştir.

İcra edilen hava harekâtında azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Alınan etkin ve yüksek emniyet tedbirleri ile en üst seviyede güvenliğin tesis edildiği hudutlarımızda;

- Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12’si terör örgütü mensubu olmak üzere 387 şahıs yakalanmış, 1.657 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

- Böylelikle, 01 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 10.478’e, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 76.989’a yükselmiştir.

Ayrıca, son bir hafta içerisinde Van ve Hakkâri hudut hattında yapılan operasyonlarda toplam 93 kilogram (93.192 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.