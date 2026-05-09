Bir haftada üçüncü saldırı! Kur’an kursuna giden 11 yaşındaki çocuğa 5 köpek saldırdı

Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Gönderme Mahallesi'nde okul çıkışı eve gidip yemek yedikten sonra Kur'an kursuna gitmek üzere dışarı çıkan 11 yaşındaki Yuzarsif Acar, sokak köpeklerinin hedefi oldu.

Çevredeki 5 köpek tarafından etrafı sarılan ve bacağı ile kalçasından derin yaralar alan çocuk, olayın ardından ilk olarak Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı çocuk, ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

"BOĞAZIMI SIKACAKLAR SANDIM"

Hastanede tedavisi süren ve yaşadığı anları anlatan Yuzarsif Acar, köpeklerin bir anda kendisine saldırdığını belirtti. Acar, olayı şu sözlerle aktardı: "Okuldan geldim, eve gittim, yemek yedim. Dışarı çıktım Kur'an okumaya. Baktım çocuklar top oynamıyor, birdenbire köpekler bana saldırdı. Kaçtım; köşede beni sıkıştırıp ısırdılar. Sonra da okuldaki servis geldi. Ben gittim eve, sonra hastaneye geldim. Evet, 5 köpekti. Korku olarak; boğazımı sıkacak sandım, o korku vardı içimde"

Torununun başından ayrılmayan dede Mehmet Reşit Acar, bölgedeki sahipsiz hayvan sorununa dair yerel yönetimlere daha önce çağrıda bulunduklarını aktardı. Duruma tepki gösteren Acar, "Kendisi benim torunum olur. Okuldan gelirken camiye gitmiş, köpek saldırısına uğramış. Yani hali perişan, yaraları çok derin. Bunlara bir önlem alsınlar. Birkaç kere dilekçe verdik, uyardık belediyeyi" diye konuştu.

BAŞKA İLÇEDEN GETİRİP KÖYÜN GİRİŞİNE BIRAKIYORLAR

Gönderme Mahallesi Muhtarı Mehmet Sadık Polat ise sorunun kaynağına dair iddiaları gündeme taşıdı. Sokak köpeklerinin başka bölgelerden getirilerek kendi mahallelerine salındığını savunan Polat, ""Muradiye Belediyesine defalarca başvurduk ancak toplama işlemleri yetersiz kalıyor. Daha da önemlisi, Çaldıran'da toplanan köpeklerin bizim köyün yol ağzına bırakıldığına dair mahalle sakinlerinin şahitliği var. Bir aracın bagajı açılıp köpekler buraya salınıyor. Bu sadece Muradiye'nin değil, çevre ilçelerin de ortak sorumsuzluğudur. Bir canımızı kaybettik, diğerleri hala hastanede. Bugün Büyükşehir Belediyesi ekip gönderdi ama bu önlemlerin sürekliliği şart" ifadelerini kullandı.

BİR HAFTADA ÜÇÜNCÜ SALDIRI VAKASI

Muradiye'de yaşanan bu olay, Van genelinde son bir hafta içerisinde meydana gelen üçüncü köpek saldırısı olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz hafta Saray ilçesinde yaşanan benzer bir vakada, 5 yaşındaki Hamza Özsoy saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, 9 yaşındaki ağabeyi Ayaz Özsoy ise ağır yaralanmıştı.

Tedavisi devam eden Ayaz'ın babası Veysi Özsoy, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan Yuzarsif Acar ve ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.