Bir ilde daha ekmeğe zam geldi
Siirt’te ekmek fiyatlarına zam yapıldı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere 200 gram ekmeğin fiyatı 8 liradan 10 liraya yükseldi.
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Siirt’te ekmek fiyatlarına zam yapıldı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere 200 gram ekmeğin fiyatı 8 liradan 10 liraya yükseldi. Yeni fiyat kararı, kentteki fırın işletmecileri tarafından alınırken, vatandaşlar zamma farklı tepkiler gösterdi.
Kentte uygulanacak yeni tarifeyle birlikte 200 gram ekmek artık 10 liradan satışa sunulacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı