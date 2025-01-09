Bir ilde daha ekmeğe zam geldi

Siirt’te ekmek fiyatlarına zam yapıldı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere 200 gram ekmeğin fiyatı 8 liradan 10 liraya yükseldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bir ilde daha ekmeğe zam geldi
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Siirt’te ekmek fiyatlarına zam yapıldı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere 200 gram ekmeğin fiyatı 8 liradan 10 liraya yükseldi. Yeni fiyat kararı, kentteki fırın işletmecileri tarafından alınırken, vatandaşlar zamma farklı tepkiler gösterdi.

Kentte uygulanacak yeni tarifeyle birlikte 200 gram ekmek artık 10 liradan satışa sunulacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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