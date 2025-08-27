Bir ilde daha ekmeğe zam: İşte yeni fiyatlar

Eskişehir’de ekmeğe zam kararı alındı. 200 gram ekmek 15 TL’den, 230 gram ekmek ise 17 TL’den satılacak.

Eskişehir Ticaret Odası Meclisi, ağustos ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda 5 gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi. Bu maddeler arasında ekmek zammı da yer aldı.

Alınan karara göre 200 gram ekmek 15 TL, 230 gram ekmek ise 17 TL olacak. Yeni fiyatların 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren uygulanacağı bildirildi.