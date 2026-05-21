"Bir katilin yanında büyüyemez!" Acılı anne 10 yıl sonra torununu almak için harekete geçti!

Denizli'nin Çivril ilçesinde 2016 yılında gizemli bir şekilde ortadan kaybolan Ayşen Aycan dosyası, 10 yıl aradan sonra yeniden açıldı. Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıp kadına dair tüm delil ve izleri titizlikle inceledi. Yapılan detaylı çalışmalar kapsamında Ayşen Aycan'ın cinayete kurban gittiğini değerlendiren ekipler, 19 Mayıs Salı günü geniş kapsamlı bir operasyon başlattı. Eş zamanlı baskınlarla Ayşen Aycan'ın annesi Cemile Aycan, kız kardeşi Zübeyde Aycan, eski eşi Turgay B. ile Turgay B.'nin annesi, babası, ablası ve eniştesi gözaltına alındı.

ESKİ KOCA EMNİYETTE CİNAYETİ İTİRAF EDEREK YER GÖSTERDİ

Şüphelilerden eski eş Turgay B., emniyetteki sorgusu esnasında suçunu itiraf ederek Ayşen Aycan'ı öldürdüğünü ve gömdüğünü kabul etti. Cinayeti itiraf eden zanlı, emniyet güçlerine kadını gömdüğü yeri de gösterdi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Turgay B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

"BARIŞACAĞIM DEDİ, KIZIMDAN BİR DAHA HABER ALAMADIM"

Korkunç gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte büyük bir yıkım yaşayan anne Cemile Aycan, kızının eski eşiyle 2016 yılında boşandığını ancak çocukları sebebiyle zaman zaman görüştüklerini ifade etti. Boşanmanın ardından kızının kendisiyle yaşadığını belirten acılı anne, Turgay B.'nin eve gelişini ve sonrasında yaşananları şu sözlerle anlattı: "Eşi Turgay kapıma geldi. Ayşen ile barışacağım dedi. Evden götürdükten sonra kızımdan bir daha haber alamadım. 10 yıldır kızımı arıyorum, bulamıyorum. Polislerimiz, savcımız sayesinde ortaya çıktı. Hepsine çok teşekkür ederim, olayı aydınlattılar. Ben de artık rahat bir nefes alabilirim. 10 yıldır benim neler çektiğimi bir Allah bilir. Turgay, Ayşen'i hiç aramadığı için ben kendisinden hep şüphelendim. İnsan bir gün karısını aramaz mı? Çocuğunun annesini aramaz mı? 'Ayşen yok birlikte arayalım' dese ben gitmez miyim?"

''TORUNUMU DA ONLARDAN ALACAĞIM''

Yaşadığı 10 yıllık belirsizliğin ardından adaletin yerini bulmasını isteyen anne Cemile Aycan, torununun velayetini almak için de mücadele edeceğini vurgulayarak "Ben 10 yıldır mahvoldum. Ne suçu günahı vardı benim çocuğumun. Madem öyle benim kızımı bana neden teslim etmedi. Olay sonuçlandı ya artık ben de rahatım. Herkes cezasını çeksin. Ne yaptı benim çocuğum, kime ne zararı vardı? İnşallah kızımın cenazesi de ortaya çıkacak. Bir mezarı olur, çocuğuma dua ederim. Torunumu da onlardan alacağım. Bir katilin yanında büyüyemez." ifadelerini kullandı.