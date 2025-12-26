Bir kişi hayatını kaybetmişti: Diyarbakır’daki peynir tesisi patlamasında işletme sahibi tutuklandı

Olay, Diyarbakır’ın Çermik ilçesine bağlı kırsal Bintaş Mahallesi’nde meydana geldi. Peynir üretimi yapılan tek katlı tesiste dün, kalorifer kazanı henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

Meydana gelen şiddetli patlamada 25 yaşındaki Taner Erkul olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda tesiste bulunan Ş.D. (16), İ.C. (18), İ.Ç. (49), K.D. (43) ve A.K. (32) ise yaralandı.

TESİSİN RUHSATSIZ OLDUĞU BELİRLENDİ

Faciayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, patlamanın yaşandığı işletmenin ruhsatsız olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, soruşturma çerçevesinde işletme sahibi olan ve aynı zamanda mahallenin muhtarlığını yapan Mehmet V.'yi gözaltına aldı.

İŞLETME SAHİBİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Mehmet V., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İşletme sahibi, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.