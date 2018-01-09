Bolu'daki kazadan yaralı kurtulan ve alkollü olduğu tespit edilen sürücü, tedavisinin ardından tutuklandı

Bolu'da, 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralanan ve alkollü olduğu belirlenen sürücü, tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Alınan bilgiye göre, önceki gün önce Seyit köyü yakınlarında minibüsün elektrik direğine çapması sonucu bir kişinin öldüğü kazadan yaralı kurtulan ve hastaneye kaldırılan sürücü A.Y'ye alkol testi yapıldı. Sürücünün kanında alkol tespit edildi.



Bunun üzerine, tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan A.Y, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen sürücü, "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklandı.



A.Y'nin, Mudurnu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı olduğu öğrenildi.



Olay

Önceki gün, Bolu kent merkezinden Mudurnu istikametine seyreden A.Y. idaresindeki 14 EE 996 plakalı minibüs, Seyit köyü yakınlarında yol kenarındaki elektrik direğine çarpmıştı. Kazada, minibüste yolcu olarak bulunan Tuncay Öztürk (60) hayatını kaybederken, yaralı sürücü İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılmıştı.