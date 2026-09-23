Bir kurşun iki kardeşi vurdu! Acılı baba kendi oğlundan da şikayetçi oldu

Tutuklu sanık Sinan E., maktulü daha önce tanımadığını ve kendisini korumak amacıyla ateş ettiğini öne sürdü. Sinan E. ifadesinde şunları söyledi: "Keşke böyle olmasaydı. Maktulü hiç tanımıyordum. Oruçluydum, cuma namazına hazırlanıyordum. Olayın büyümesinin nedeni, Servisçiler Odası başkanının oğlu olan CHP'li meclis üyesinin ziyaretiydi. Ahmet B. de bir önceki oda seçiminde adaydı. Yanıma gelen kişi CHP'li bir meclis üyesiydi. Ahmet MHP'li, ben ise eski AK Partiliyim. 'Broşüre yazık olacak, ben oy kullanmayacağım' dedim. Bunun üzerine Ahmet B. bana ağır hakaretlerde bulundu. Ahmet B., diğer tarafla arasını düzeltmek için onlara yaranmaya çalışırken beni ve yeğenini harcadı. Olan gencecik çocuğa oldu. Ben canımı kurtarmaya çalışıyordum. En son başıma öyle bir darbe aldım ki 'Eyvah, ölüyorum' dedim. Silahımı elime almamak için çabaladım ancak aldığım darbeler sonucunda olay bu hâle geldi. Üzgünüm. Daha önce suçla hiç işim olmadı. İki buçuk yıldır cezaevindeyim. Cinayet işlemiş gibi görünüyorum. Çocuklarım kimseye söyleyemedi; arkadaşları hâlâ benim tavukçuluk yaptığımı sanıyor. Ben maktulü tanımıyordum, o da beni tanımıyordu. O silah yedi yıldır bendeydi. Olaydan iki ay önce şarjörünü değiştirmiştim çünkü takılma yapıyordu. Şarjör doluydu, haznede mermi vardı. Kendimi savunmak için silahı kasada tutuyordum. Maktul, silahı görmesine rağmen üzerime yürümeye devam etti. Olayın bu noktaya geleceğini bilseydim gerekirse bıçak kullanır, gelenleri dükkâna sokmazdım."

Tutuksuz sanık Ahmet B. ise savunmasında şu ifadeleri kullandı: "Herkes Sinan Bey'i tanır. Dükkânı şarküteri mi, av bayisi mi? Ben ne zaman aday oldum? Benim de yeğenim kara toprağın altına gitti. Beş ay hapiste yattık. Yeğenim uyuşturucu kullanabilir; kime kötülük etti de suç makinesi oluyoruz? Önceki beyanlarımı tekrar ediyorum, beraatimi talep ediyorum. Kültablasını attıktan sonra elime bir cisim aldım. Silahı gazetelerin altına saklamış. Birinci kavgaya gittikten sonra silahı kurmuş."