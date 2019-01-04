Antalya’da dünyaca ünlü tatil beldesi Kadriye’de bir site sular altında kaldı. Site sakinleri evlerinin hemen bitişiğindeki otel yüzünden mağdur oldu. Çünkü o otel, su tahliye yolunun üzerine inşa edilmişti. Konu ile ilgili defalarca dilekçe veren yurttaşlar, yetkililerden çözüm bekliyor.

Bir otel, bir site, mahallede bitmeyen sorunlar... Kurulduğu günden beri yurttaşların başını ağrıtan otel, bu kez de sitenin sel suları altında kalmasına neden oldu.



Antalya’nın Serik ilçesinin dünyaca ünlü Kadriye Beldesi’nde bir site sular altında kaldı.



Son yılların en yüksek yağışını alan kentte bu kadarı da fazlaydı. Nedeni çok geçmeden anlaşıldı. Çünkü döneminde yoğun mücadelelere rağmen yurttaşların tarım arazilerinin üzerine kurulan otel, su tahliye yolunun tam da üzerine inşa edilmişti.



İşadamı Fettah Tamince’nin sahip olduğu otel yüzünden mağdur olan yurttaşlar, maddi zarara da uğradı.



Balçık ve sel suları içinde kalan sitenin sakinleri, suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. Konu ile ilgili defalarca dilekçe veren yurttaşlar, yetkililerden bir an önce çözüm bekliyor. Yurttaşlar ayrıca konuyu mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.



Söz konusu otel 2016 yılında tam olarak faaliyete geçti. 2014 yılında yasal süreç devam ederken, bölge üreticisinin seraları sökülerek otelin inşasına başlanmıştı. Köylünün hakkı olan tarım arazileri bedelinin çok altında bir fiyatla devletten kiralanmıştı.





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