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Bir sendika daha kuruldu

Kantinciler, Tüm Kantin İşletmecileri İşveren Sendikası (Kantin-İş Sen) adıyla sendika kurdu.

Bir sendika daha kuruldu

Kantin-İş Sen Genel Başkanı Kemal Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, esnaf odalarının ihtiyaçlara cevap vermemesi üzerine sendikayı kurma kararı aldıklarını belirtti.

Temel hedeflerinin iş birliği içerisinde hareket edip, mesleğin sorunlarına çözüm bulmak ve hizmet kalitesini yükseltmek olduğunu vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'de Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Bursa ve Adana kantinciler odası mevcut. Sadece kantinciler odasının olduğu altı ilde değil, tüm Türkiye'de meslektaşlarımızın sesi olacak bir yapıya epeydir ihtiyaç duyuluyordu. 32 yıldır kantincilik yapan biri olarak bu yapıyı oluşturmak için değerli meslektaşlarımla yola çıktık. Kurduğumuz Kantin-İş Sen ile meslektaşlarımızın sorunlarına çözüm bulacak, hak ve menfaatlerini koruyacak, çözüm merci olan ilgili kurumlarla diyalog kurarak çözüm üretecek örnek bir yapıyı ortaya koymak istiyoruz."


Kaynak: AA
Etiketler; #sendika #kantin-iş sendikası
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