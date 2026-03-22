Bir sigara için 17 yaşındaki genci kayattan koparmışlardı: 5 şüpheli tutuklandı

Adana'da dört kardeşin yolunu keserek sigara isteyen ve çıkan tartışmada 17 yaşındaki Erdoğan Ertaş'ı bıçaklayarak öldürüp, 2 ağabeyini yaralayan yaşları 18'den küçük 5 şüpheli tutuklandı. Yaralı ağabeylerin tedavisi hastanede sürüyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bir sigara için 17 yaşındaki genci kayattan koparmışlardı: 5 şüpheli tutuklandı
Adana'nın Çukurova ilçesinde, yollarını kestikleri kardeşlerden sigara isteyen bir grubun başlattığı ve ölümle sonuçlanan bıçaklı kavganın adli süreci sonuçlandı. 20 Mart tarihinde Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana gelen olayda 17 yaşındaki Erdoğan Ertaş hayatını kaybederken, 21 yaşındaki ağabeyleri Yakup ve Haydar Ertaş yaralandı.

Olayın faili olarak polis ekiplerince gözaltına alınan 5 zanlı, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SİGARA İSTEME TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

Olay, 20 Mart günü Adnan Menderes Bulvarı'nda yürüyüş yapan 4 kardeşin önünün kesilmesiyle başladı. Şüphelilerin gruptan sigara istemesi üzerine taraflar arasında sözlü tartışma çıktı. Bu tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede zanlıların bıçakla saldırdığı Erdoğan Ertaş olay yerinde hayatını kaybetti. Kardeşleriyle birlikte kavgaya dahil olan Yakup ve Haydar Ertaş ise yaralandı.

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet ve yaralama suçlamalarıyla emniyete götürülen zanlılar Ö.A. (17), N.K. (16), H.O. (17), M.İ. (16) ve S.Y'nin (17) yaşlarının 18'den küçük olması nedeniyle tüm yasal işlemleri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesinde gerçekleştirildi. Buradaki ifade süreçleri tamamlanan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YARALI KARDEŞLERİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Olay gecesi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralı kardeşlerin tıbbi süreci devam ediyor. Yakup ve Haydar Ertaş'ın hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

adana cinayet
