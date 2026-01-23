"Bir sigara için çocuğuma kıydılar!" Antalya'daki sağlıkçı cinayetinde yeni gelişme

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sağlık görevlisi Hamit Aras'ı (31) darbederek öldürdükleri iddia edilen 4 sanık, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuklu sanıklar S.İ. ve M.E.K. ile tutuksuz sanık İ.S, taraf avukatları ve müştekiler hazır bulundu.

Tutuksuz yargılanan sanık İ.S, savunmasında aileye başsağlığı dileyerek olay gecesini anlattı. Olay günü 4 arkadaşıyla birlikte yürüdüklerini belirten İ.S, diğer sanıklar M.E.K. ve S.İ'nin maktule bağırdığını söyledi. Sanık İ.S, o anları şu sözlerle aktardı: "M.E.K. ve S.İ, maktulden sigara istedi, sonra 'Ne bakıyon?' diye bağırarak Hamit Aras'ı yumrukladılar. Ben şoka girdim, M.E.K. çantayı aldı kaçtı, biz de peşlerinden gittik. Bir süre sonra ben ve G.A onlardan ayrıldık, maktulün olduğu yere gittik. Yerde yatıyordu, etraftan yardım istedik ve ambulans geldi, sedyeye bindirilmesine yardım ettik."

Tutuklu sanık M.E.K. ise savunmasında yaşananlardan dolayı pişman olduğunu ve böyle bir sonuç istemediğini ifade etti.

"BENİM ÇOCUĞUM ÇOK TERBİYELİYDİ"

Duruşmada söz alan anne Şükriye Tavşan, sanıklardan şikayetçi olduğunu vurguladı. Oğlunun bir sigara uğruna hayattan koparıldığını belirten anne Tavşan, "Bunları affedemem, iki acı yaşadım ama ben oğlumun acısına dayanamıyorum. Neden çocuğuma kıydılar? Bunlara insan diyemem. Benim çocuğum çok terbiyeliydi" ifadelerini kullandı.

Müşteki avukatı Kerem Polat, Hamit Aras'ın öldürüldüğü anlara ait çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını mahkemeye delil olarak sundu. Mahkeme heyeti tarafından izlenen görüntüler sırasında anne Şükriye Tavşan ve salondaki izleyiciler gözyaşlarını tutamadı. Heyet, görüntülerin daha net hale getirilmesi için iyileştirilmesine karar verdi.

Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 1 Mart 2025 tarihinde saat 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Ali Çetinkaya Caddesi'nde meydana gelmişti. 5 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli Hamit Aras, evine döndüğü sırada 4 kişinin saldırısına uğramıştı. Para ve değerli eşyalarını vermediği gerekçesiyle darbedilen Aras, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden S.İ. (20) ve M.E.K. (17) tutuklanırken, İ.S. (17) ve G.A. (17) adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.