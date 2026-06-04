Bir yanda sağanak yağış, diğer yanda sıcaklık artışı: Meteoroloji bu illeri tek tek uyardı

AKDENİZ BÖLGESİ

Genel olarak parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin ise yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında kalacak. Şehirlerdeki durum:

ADANA: 30°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

BURDUR: 30°C, Parçalı ve az bulutlu



