Bir yanda sağanak yağış, diğer yanda sıcaklık artışı: Meteoroloji bu illeri tek tek uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde hava durumunu doğrudan etkileyecek en son atmosferik değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı. Yeni rapora göre, ülkenin çok büyük bir bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM),yurt genelinde hava durumunu doğrudan etkileyecek en son atmosferik değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı. Yeni rapora göre, ülkenin çok büyük bir bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Toroslar Mevkii, Eskişehir hariç İç Anadolu geneli, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey şeridi ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ’ın kuzeyi, Malatya, Muş ve Van çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.
KARADENİZ'DE SICAKLIKLAR KUVVETLENİYOR
Hava sıcaklığı verilerinde ise Karadeniz bölgesinin iç kesimleri için özel bir not düşüldü. Bu bölgelerde sıcaklıkların aniden 4 ila 6 derece birden artacağı tahmin ediliyor. Yurdun diğer kısımlarında ise termometrelerde radikal ya da önemli bir değişiklik yaşanmayacak, mevcut mevsim sıcaklıkları seyrini korumaya devam edecek.
TÜRKİYE GENELİNDE BÖLGE BÖLGE VE İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MGM'nin resmi hava tahmin raporunda yer alan tüm bölgelerin ve şehirlerin detaylı durumları şu şekilde kayıtlara geçti:
MARMARA BÖLGESİ
Bölge genelinin parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Bölgedeki şehirlerin sıcaklık ve hava durumu tahminleri ise şöyle:
İSTANBUL: 32°C, Parçalı bulutlu
SAKARYA: 33°C, Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ: 30°C, Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE: 27°C, Parçalı bulutlu
EGE BÖLGESİ
Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu, yağışsız bir gün geçireceği tahmin ediliyor. Ege'nin öne çıkan şehirlerinde termometreler şu seviyelerde olacak:
DENİZLİ: 33°C, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 32°C, Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA: 29°C, Parçalı ve az bulutlu
AFYONKARAHİSAR: 27°C, Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Genel olarak parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin ise yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında kalacak. Şehirlerdeki durum:
ADANA: 30°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
BURDUR: 30°C, Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 27°C, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ANTALYA: 25°C, Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Bölge genelinde parçalı, zamanla çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Eskişehir haricindeki tüm bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Şehir şehir son durum:
ESKİŞEHİR: 31°C, Parçalı, zamanla çok bulutlu (Yağış beklenmiyor)
KONYA: 29°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA: 28°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI: 28°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı, zamanla çok bulutlu bir havanın beklendiği bölgenin özellikle iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar geçiş yapacak. Şehirlerdeki sıcaklıklar:
DÜZCE: En düşük 17°C, en yüksek 32°C, Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu
BOLU: En düşük 12°C, en yüksek 28°C, Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU: En düşük 11°C, en yüksek 28°C, Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK: En düşük 18°C, en yüksek 28°C, Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava görülürken, iç kesimler yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında kalacak. Şehir bazında tahminler:
AMASYA: 31°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN: 25°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN: 25°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON: 23°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve zamanla çok bulutlu geçecek bölgede; kuzey kesimler ile Malatya, Muş ve Van çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. İllerdeki son rakamlar:
MALATYA: 28°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 23°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS: 19°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Bölge genelinde yağış ihtimali bulunmuyor. Havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Şehirlerdeki sıcaklık dengesi:
ŞANLIURFA: 34°C, Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR: 32°C, Parçalı ve az bulutlu
MARDİN: 30°C, Parçalı ve az bulutlu
SİİRT: 30°C, Parçalı ve az bulutlu