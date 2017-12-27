Manisa’da 1 yılda bitecek denilen sulama göleti dört buçuk yıl geçmesine rağmen tamamlanamadı. Çiftçi dertli. Çünkü zarar her gün büyüyor.

Devlet Su İşleri 2013 yılının Haziran ayında yapımına başlanan göleti aradan geçen dört buçuk yıla rağmen bitiremedi.



Manisa’nın Saruhanlı ilçesinin kırsal Sarıçam Mahallesinde tarımsal sulama amacıyla yapılacak gölet inşaatı 1 yılda tamamlanacaktı. Ancak aradan dört buçuk yıl geçti, inşaat tamamlanamadı. Şimdi ne gelen var ne de giden.



Üretici mağdur çünkü zeytin ağaçlarını sulayamıyor.



301 metre uzunluğunda, 1 milyon 780 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip Gevenlik Göleti için ihaleyi alan firma iflas etti. 2014’te göletler su tutacaktı, bu nedenle tekrar ihaleye çıkarıldı. Bu kez de ihaleyi alan firma ödenek yetersizliği nedeniyle çalışmalara başlayamadı.



Sarıçam Mahalle Muhtarı Osman Kabaklıoğlu, köylülerle birlikte göletin yapıldığı alana gidip, son duruma baktı.



Bahçelerini sulayamadıkları için ürün veriminin düştüğünü vurgulayan çiftçi 10 lira olan zeytini 3 liraya satıyor.







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