Birçok ilçede elektrikler olmayacak: 23 Mayıs elektrik kesintileri

Elektrik kesintisi yaşayan vatandaşlar, “Elektrikler ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt arıyor. Güncel kesinti bilgilerine, Avrupa Yakası için BEDAŞ'ın www.bedas.com.tr adresinden, Anadolu Yakası için ise AYEDAŞ'ın www.ayedas.com.tr web sitesinden ulaşılabiliyor. Ayrıca ALO 186 çağrı hattı üzerinden de bilgi alınabiliyor.