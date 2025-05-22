Birçok ilçede elektrikler olmayacak: 23 Mayıs elektrik kesintileri
BEDAŞ ve AYEDAŞ, İstanbul genelinde 23 Mayıs 2025 Cuma günü planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesintiden etkilenecek bölgeler, şirketlerin resmi internet sitelerinde mahalle bazında açıklandı.
ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Elektrik kesintisi yaşayan vatandaşlar, “Elektrikler ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt arıyor. Güncel kesinti bilgilerine, Avrupa Yakası için BEDAŞ'ın www.bedas.com.tr adresinden, Anadolu Yakası için ise AYEDAŞ'ın www.ayedas.com.tr web sitesinden ulaşılabiliyor. Ayrıca ALO 186 çağrı hattı üzerinden de bilgi alınabiliyor.
BEDAŞ VE AYEDAŞ SORGULAMA EKRANI
BEDAŞ: Avrupa Yakası’ndaki planlı kesintiler, BEDAŞ’ın resmi internet sitesinde Planlı Kesintiler sekmesinde yayınlanıyor. Mobil uygulama üzerinden de detaylara ulaşmak mümkün.
AYEDAŞ: Anadolu Yakası’nda yapılacak planlı bakım çalışmalarıyla ilgili duyurular, AYEDAŞ’ın sitesinde ve müşteri hizmetleri üzerinden takip edilebiliyor.
VATANDAŞLAR DİKKATLİ OLSUN
Elektrik kesintisi yaşanacak bölgelerde yaşayan vatandaşların, kesinti saatlerine göre önlem almaları öneriliyor. Kesintilerin süresi ve detayları için ilgili dağıtım şirketlerinin duyuruları takip edilmeli.