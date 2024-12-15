Birleşik Metal-İş'ten açıklama: "Grev yasaklarını tanımıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 fabrikadaki grevi, "Milli güvenliği bozucu nitelikte" olduğu gerekçesiyle 60 gün süreyle yasakladı. Kararın Anayasa'ya aykırı olduğunu belirten Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, fabrikalarda aldıkları grev kararını uygulayacaklarını söyledi.

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Birleşik Metal-İş'e üye işçilerin grevi 60 gün süreyle yasaklandı. Cumhurbaşkanlığı kararının ardından sendikadan tepki açıklaması geldi.

- Grev yasaklamalarının yapıldığı işyerleri trafo üreten ve ürettiklerinin tümünü de ihraç eden işletmelerdir. dolayısıyla, bu fabrikaların yurt içine yönelik üretimleri yoktur ve bu nedenle de Türkiye’nin milli güvenliği bozması söz konusu olamaz.

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, 2 bin üyeyle çıkılan grevin "milli güvenliği bozmadığını" söyledi.

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası, GridSolutions, Hitachi Energy, Schneider Elektrik ve Arıtaş Kriyojenik fabrikalarındaki greve çıkmıştı. Atar, Kararın Anayasa'ya aykırı olduğunu belirtti. Fabrikalarda aldıkları grev kararını uygulayacaklarını kaydetti.


Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, 2 fabrikada daha 400 üyeyle greve başlayacaklarını ifade etti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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