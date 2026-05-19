Birlikte alkol aldıkları arkadaşlarını vurdular! 24 saatlik kamera kaydı gerçeği ortaya çıkardı

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin cinayeti aydınlatmak için yürüttüğü geniş çaplı çalışmalar sonuç verdi. Bölgedeki güvenlik kameralarını saniye saniye izleyen polis, eylemi gerçekleştirdiği iddia edilen A.E. ve E.S.K. ile bu kişilerin kaçmasına yardım ettiği değerlendirilen C.E. ve A.E. isimli şahısları tespit ederek operasyon için düğmeye bastı. Eş zamanlı baskınlarla gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet güçlerinin yaptığı incelemeler, olayın perde arkasını da gün yüzüne çıkardı. İddiaya göre, olay günü şüpheliler ile maktul Emin Bozkurt birlikte alkol aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde taraflar arasında önceden süregelen bir husumet nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sırasında E.S.K.'nin Bozkurt'u tabancayla vurduğu öne sürüldü. Düzenlenen operasyonda, zanlıların olay yerinden kaçmak için kullandığı 01 AUB 793 plakalı otomobil ile cinayette kullanıldığı değerlendirilen tabanca ele geçirildi.

İLK İFADESİNDE 'TANIMIYORUM' DEMİŞTİ

17 Mayıs günü saat 01.05 sıralarında Kozan ilçesi Tavşantepe Mahallesi Bademkuyu Sokak'tan gelen ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Ekipler, yaralı halde buldukları 25 yaşındaki Emin Bozkurt'u ilk müdahalenin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan Bozkurt'un polise verdiği ilk ifadesinde, tanımadığı kişiler tarafından darbedildiğini ve olay yerinden kaçan aracın plakasını alamadığını söylediği öğrenildi. Ancak hastanede yapılan detaylı muayenede gerçeğin sadece bir darp olayından ibaret olmadığı anlaşıldı. Bozkurt'un vücudundaki darp izlerinin yanı sıra sırt kısmından ateşli silahla vurulduğu tespit edildi. Sağlık durumu hızla kötüye giden ve ağırlaşan genç, acil olarak Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Emin Bozkurt, burada doktorların yaptığı tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.