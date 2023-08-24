Birlikte yaşadığı kişiyi bıçakla öldürmüştü: Kadın jandarma ekiplerince gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Ayvalı köyünde birlikte yaşayan C.T. ile Z.T. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle C.T. adlı kadın mutfaktan aldığı bıçakla Z.T'yi yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Z.T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

C.T. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.