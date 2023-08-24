Birlikte yaşadığı kişiyi bıçakla öldürmüştü: Kadın jandarma ekiplerince gözaltına alındı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, birlikte yaşadığı kişiyi bıçakla öldüren kadın jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Birlikte yaşadığı kişiyi bıçakla öldürmüştü: Kadın jandarma ekiplerince gözaltına alındı
Birlikte yaşadığı kişiyi bıçakla öldürmüştü: Kadın jandarma ekiplerince gözaltına alındı
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Alınan bilgiye göre, Ayvalı köyünde birlikte yaşayan C.T. ile Z.T. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle C.T. adlı kadın mutfaktan aldığı bıçakla Z.T'yi yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Z.T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

C.T. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta depremKahramanmaraş'ta depremYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # Nevşehir # Asayiş
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