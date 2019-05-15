Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evden aldıkları toprağı, milli mücadelenin başladığı Samsun'a götürmek için yola çıktılar... Bisiklet severler, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100’üncü yıl dönümünde "Atatürk'ün yolunu pedallıyor"... Eş zamanlı bir grup bisikletçi de "19 Günde 1919 Kilometre" sloganıyla Samsun'dan Ankara'ya ulaşmayı hedefliyor.

Bir grup Samsun'a, diğer grup ise Ankara'ya yola çıktı..



Bisiklet severlerin hedefi ise aynı; Atatürk'ün takip ettiği yolda ilerlemek...



Ulusal bayramlarda etkinlikleriyle bilinen bisikletçiler, 19 Mayıs’ın 100’üncü yılı için harekete geçti.



Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu 10 bisikletçi, Atatürk’ün Selanik’teki evinden aldıkları toprağı Samsun’a götürmek için yola çıktı.



Organizasyon, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100’üncü yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığı himayesinde Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu tarafından düzenleniyor. Etkinlik Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğundaki törenle başlamıştı.



Organizasyon kapsamında Atatürk Evi'nden alınan toprak ve bayrak, Milli Mücadele'nin başladığı Samsun'daki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde takdim edilecek.



Şu sıralar zorlu D-100 Bolu Dağı etabını geçen bisikletçileri, her gittikleri kentte o kentin bisikletçileri karşılıyor. Bisikletçilere ayrıca emniyet güçleri ve sağlık personeli de eşlik ediyor.



Bir grup bisikletçi ise Samsun'dan Ankara'ya geliyor. Samsun Valiliği’nce düzenlenen "Ata'nın İzinde 19 Günde 1919 Kilometre Pedallıyoruz" projesi kapsamında Samsun'dan yola çıkan ekolojik yaşam bisiklet derneği üyesi bisikletçiler, Sivas'a ulaştı.



Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği Başkanı ve proje sorumlusu Tanju Subaşı, Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada, “Ata'mızın takip ettiği yolu pedallıyoruz” dedi.



Bisikletçilerin Sivas, Kayseri ve Nevşehir'in ardından 19 Mayıs Günü Ankara'da eski Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ulaşması bekleniyor.





ulusal.co.tr

